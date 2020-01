Angleterre : Deuxième sanction et relégation assurée pour les Saracens ?

Saracens to accept second 35-point deduction and effective relegation. By @robkitson https://t.co/QKZ3cbRHby

Les Saracens en route vers le Championship

Les Saracens vont payer au prix fort leur train de vie des dernières saisons. Vainqueur de trois des quatre dernières Champions Cup et de quatre des cinq derniers titres de champion d’Angleterre, le club londonien a vu le ciel lui tomber sur la tête une deuxième fois. Déjà pénalisés d’un retrait de 35 points au classement de la Premiership au début du mois de novembre dernier pour non-respect des règles du salary cap imposées aux clubs anglais lors des trois dernières saisons, les Saracens seraient sous le coup d’une deuxième sanction identique selon une information publiée ce vendredi par le quotidien britannique The Guardian et confirmée par un autre quotidien d’outre-Manche, The Times.Les dirigeants du club londonien ont, en effet, échoué à prouver qu’ils respectent cette saison les strictes règles régissant le salary cap de la Premiership. Selon The Guardian, les joueurs des Saracens ont été informés de la situation à l’occasion d’un déjeuner ce vendredi. En effet, le plan initial était de réduire les salaires et de libérer des joueurs afin d’entrer plus facilement dans les clous mais, face à des sommes à payer en cas de rupture de contrat trop importantes et au refus des autres clubs du championnat anglais de recruter des joueurs actuellement présents aux Saracens, ce qui les auraient également mis en difficulté vis-à-vis du Salary Cap, ce plan ne pourra pas être suffisamment fructueux. En conséquence, les dirigeants du club londonien ont accepté une nouvelle sanction de 35 points au classement. Si la sanction est confirmée, les Sarries seraient alors à -42 points au classement, sans aucun espoir de sortir de la zone de relégation à quatorze journées de la fin de la saison.