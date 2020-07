Angleterre : Delon Armitage débute une carrière d'entraîneur

Delon Armitage entame sa reconversion. Parti à la retraite en juin 2019, le natif de San Fernando à Trinité-et-Tobago, aujourd'hui âgé de 36 ans, s'apprête à débuter une carrière d'entraîneur. En effet, l'ancien arrière (ou ailier) va prendre en charge les arrières d'une formation évoluant actuellement en troisième division anglaise. Le club du Chinnor RFC, qui a officialisé cette annonce ce vendredi, se situe entre Londres et Oxford. C'est un ancien coéquipier du côté des London Irish, à savoir Richard Thorpe, directeur du rugby du club, qui est parvenu à l'attirer au sein de cette formation. Delon Armitage a débuté sa carrière professionnelle de rugbyman en 2002, justement du côté des London Irish, où il est resté un total de dix années. C'est par la suite qu'il a alors débarqué en France.

Armitage était de l'incroyable triplé en Coupe d'Europe de Toulon

D'abord du côté du RC Toulon, entre 2012 et 2016, avant de terminer sa carrière au sein de Lyon, avec qui il a joué durant trois années, soit de 2016 à 2019. L'ex-international anglais a également disputé 26 rencontres avec le XV de la Rose. Pour ce qui de son palmarès plutôt impressionnant, l'ancienne star du rugby était ainsi du magnifique triplé en Coupe d'Europe, de 2013 à 2015, avec le RCT, avec qui il a également remporté le titre national en 2014 mais aussi disputé une finale de Challenge Cup en 2016. En ce qui concerne cette année 2014, Delon Armitage était bel et bien titulaire lors de l'incroyable doublé historique Coupe d'Europe-Top 14. Avec les London Irish, en 2008, il n'avait pas pu faire mieux qu'une demi-finale de Coupe d'Europe. Une expérience qui sera forcément bénéfique pour cette nouvelle vie qui s'offre à lui.