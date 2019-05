Angleterre: Cipriani comme Wilkinson

C'est sur le tard, à maintenant 31 ans, que Danny Cipriani rejoint Jonny Wilkinson, celui auquel on l'a si souvent comparé... Comme le champion du monde 2003, mais aussi Christian Wade, Cipriani est devenu mercredi le meilleur joueur de l'année en Premiership pour la 2e fois de sa carrière, un trophée qui a été remis à l'ouvreur de Gloucester lors de la soirée de la RPA (Rugby Players Association). Le n°10 figurait dans une liste de 5 joueurs désignés pour le titre avec le centre d'Exeter Henry Slade et son coéquipier chez les Chiefs, l'ailier argentin Santiago Cordero, mais aussi les 2 demis de mêlée sud-africains de Sale Faf de Klerk et de Northampton Cobus Reinach.

Cipriani, qui avait obtenu une première fois cette récompense en 2008, fait avec son coéquipier Ollie Thorley (22 ans), désigné meilleur jeune, le bonheur de Gloucester, 3e de la saison régulière et à ce titre qualifié pour la phase finale. Une première là aussi depuis plus de dix ans ; il faut remonter à la saison 2010-2011 pour trouver les Cherry and Whites à pareille fête.

