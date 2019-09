Altrad est candidat à la mairie de Montpellier

Même Louis Nicollin n'avait pas osé... Autre figure locale, capitaine d'industrie couronné de succès jusqu'à l'international - il a reçu le titre d’entrepreneur mondial de l’année, en 2015 - et président du club de rugby local, Mohed Altrad a officialisé lundi sa candidature à la maire de Montpellier et à la présidence de la Métropole.

"En fait, moi, je prendrai le meilleur de la gauche. Et le meilleur de la droite. Dans mon équipe. Pour mes idées. Mon seul guide, ce sera l’efficacité", s'est pour l'instant contenté d'affirmer celui qui a pris les rênes du MHR en 2011, et refuse donc pour l'heure de se ranger derrière un parti ou une étiquette quelconque... "Voici encore dix-huit mois, j’étais à mille lieues de cette idée. Dans l’absolu, je n’ai aucun autre intérêt que de servir les habitants et de boucler une histoire personnelle", déclare dans un entretien exclusif au Midi Libre un Altrad qui se veut l'opposant numéro un au maire sortant, Philippe Saurel.

"On dit que la campagne sera sale. Moi, je n’attaquerai jamais Philippe Saurel, assure-t-il. Je préfère analyser son bilan. Si je suis attaqué, je répondrai évidemment, mais de la façon la plus neutre possible. Avec de l’expertise. Et mon entourage, aussi, utilisera des éléments nobles, dans ses réponses comme dans ses argumentaires."