All Blacks: Sonny Bill Williams mordant avec les médias

Y aurait-il, une fois n'est pas coutume, un brin de nervosité dans les rangs néo-zélandais à l'approche de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) ? Alors que les All Blacks viennent de produire deux prestations en Argentine (victoire 20-16), puis face à l'Afrique du Sud (nul 16-16) en demi-teinte dans le cadre d'un Rugby Championship (ou Four Nations) raccourci, c'est Sonny Bill Williams qui, à la veille de ses 34 ans, parvient mal à maîtriser ses nerfs...

L'ancien Toulonnais, dont la légitimité dans le squad de Warren Gatland est aujourd'hui remise en cause par la presse nationale, a réagi de manière aussi spectaculaire que déplacée, via son compte Twitter, en s'en prenant aux médias.

"Ceux qui disent que je suis sous pression à pratiquer le sport que j'aime : ayez le sens des priorités. Regardez ce qui se passe dans le monde : les enfants qui meurent de faim, les mères célibataires qui élèvent trois enfants, les atrocités auxquelles sont confrontés les réfugiés, le racisme. Voilà ce que j'appelle la pression", a ainsi écrit le double champion du monde, dont le grand retour sous le maillot de la sélection face aux Boks, après une saison perturbée par une opération du genou, n'a pas convaincu au pays du long nuage blanc.

And for those that say I’m under pressure playing a game that I enjoy. Get your priorities right. Look at what’s going on in the world. Starving children, the single mother raising 3 kids, the atrocities refugees are facing around the world, racism. This is what I call pressure.