All Blacks: Sonny Bill Williams de retour face aux Springboks 

Quand on s'appelle les All Blacks et qu'on s'apprête à défendre sa double couronne de champions du monde en titre lors de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), c'est le genre de performance qui ne satisfait personne : la victoire laborieuse des joueurs de Steve Hansen en Argentine (20-16) pour l'ouverture du Rugby Championship (ou Four Nations) a ainsi poussé le sélectionneur néo-zélandais et son staff à remanier le quinze de départ qui va avoir la lourde tâche de recevoir à guichets fermés samedi, à Wellington (9h35), un rival sud-africain à la différence en pleine confiance, après le succès bonifié sur l'Australie (35-17).

Lads on the BBQ here in Wellington. #BACKBLACK pic.twitter.com/3eEYCU7ao9 — All Blacks (@AllBlacks) 25 juillet 2019

Le changement le plus spectaculaire concerne la charnière avec l'association de Richie Mo'unga et TJ Perenara, qui conduit Beauden Barret à l'arrière et Aaron Smith... sur le banc. On notera aussi le retour du double champion du monde, et ancien Toulonnais, Sonny Bill Williams qui, à 33 ans, vise un triplé lors du Mondial nippon.

"C'est toujours très excitant de jouer les Springboks, ça représente toujours un défi, a déclaré Hansen, relayé par le site des Blacks. L'un des défis de cette semaine sera non seulement de faire face au physique des Boks, mais également d'imposer notre propre force tout en faisant passer notre jeu et nos compétences à un niveau supérieur."

Le XV néo-zélandais : Barrett - B. Smith, Goodhue, Williams, Ioane - (o) Mo'unga, (m) Perenara - Read (Cap.), Frizell, Todd - Whitelock, Retallick - Francks, Taylor, Moody.

Remplaçants : Coles, Tu'ungafasi, Ta'avao, Fifita, Papalii, A. Smith, Lienert-Brown, Bridge.