All Blacks: Mo'unga garde l'ouverture, Barrett reste à l'arrière 

La bonne parole du 'pompier' Dan Carter sera-t-elle suffisante, toujours est-il que Steve Hansen, le sélectionneur des All Blacks, balayés le week-end dernier à Perth par les Wallabies (47-26) en conclusion du Rugby Championship (ou Four Nations), a choisi de prolonger la cohabitation de Richie Mo'unga, maintenu à l'ouverture, et de Beauden Barrett, qui sera de nouveau aligné à l'arrière pour le match retour de la Bledisloe Cup, programmé ce samedi, dans un Eden Park d'Auckland à guichets fermés (9h35). Une pelouse où, invaincus depuis... 1994, les doubles champions du monde en titre vont devoir renverser le score de l'aller pour espérer conserver un trophée, mis en jeu chaque année entre les 2 rivaux de la mer de Tasmanie et en possession des Néo-Zélandais depuis... 2003.

Hansen et son staff ont toutefois pris des décisions importantes avec notamment la perte de leurs galons de titulaires pour les ailiers Ben Smith et Rieko Ioane, ainsi que pour le pilier Owen Franks. Meilleur marqueur du Super Rugby, Sevu Reece en profite pour intégrer le quinze de départ, au même titre que Sonny Bill Williams, après un passage dans le championnat national des provinces, censé permettre à l'ancien Toulonnais de retrouver du rythme. Patrick Tuipulotu prend le relais en 2e ligne de Scott Barret, suspendu 3 semaines suite à son carton rouge.

ICYMI | Here is your matchday 23 to take on Australia in the #BledisloeCup decider!



FULL STORY https://t.co/rhUHjWLkKe#BACKBLACK #NZLvAUS pic.twitter.com/eCamEq8KyX — All Blacks (@AllBlacks) 14 août 2019

Le XV néo-zélandais : B. Barrett - Reece, Lienert-Brown, Williams, Bridge - (o) Mo'unga, (m) Smith - Cane, Read (Cap.), Savea - S. Whitelock, Tuipulotu - Laulala, Coles, Moody

Remplaçants : Taylot, Tuungafasi, Ta'avao, Hemopo, Todd, Perenara, Laumape, J. Barrett.

Côté australien, Michael Cheika aurait pu être tenté d'intégrer David Pocock de retour à l'entraînement, mais ce dernier ne figure pas parmi les 23 joueurs sélectionnés pour cette revanche et dans un quinze de départ, où un seul changement intervient avec la titularisation d'Adam Coleman, qui remplace un Rory Arnold, blessé à une main.

Le XV australien : Beale - Hodge, O'Connor, Kerevi, Koroibete - (o) Lealiifano, (m) White - Hooper (cap), Naisarani, Salakaia-Loto - Coleman, Rodda - Alaalatoa, Latu, Sio.

Remplaçants : Fainga'a, Slipper, Tupou, Simmons, Wright, Genia, Toomua, A. Ashley-Cooper