All Blacks: Hansen réduit son groupe à 34

Devenue la chasse gardée des All Blacks depuis... 2002 et la dernière consécration des Wallabies, la Bledisloe Cup pourrait revêtir enfin un intérêt tout particulier cette année. En effet, à quelques semaines seulement désormais de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), les doubles champions du monde en titre néo-zélandais ne sont guère fringants, si l'on se réfère à leurs deux premières sorties dans un Rugby Championship raccourci, entre un succès laborieux en Argentine (20-16) et surtout un nul face aux Springboks le week-end dernier, à Wellington (16-16).

C'est dans ce contexte que le sélectionneur Steve Hansen a confirmé que le trophée annuel, disputé à l'occasion du traditionnel derby de la mer de Tasmanie, était bien le 2e objectif de son équipe cette année après le Mondial nippon.

Pour le match aller, programmé à Perth, le samedi 10 août, qui comptera aussi pour la 3e et dernière journée du Four Nations, ainsi que pour le match retour à Auckland, le 17 août, ils ne seront plus que 34 sélectionnés ; Hansen a réduit son groupe à 34 éléments avec les départs de Shannon Frizell, Dalton Papalii, Josh Ioane, Asafo Aumua et Karl Tu'inukuafe. "Les matches de Bledisloe Cup Tests sont toujours des tests relevés, rappelle le technicien, qui connaît trop bien ses adversaires pour ne pas se montrer sur ses gardes. Les Wallabies seront confiants après leur victoire sur l'Argentine (16-10) et voudront à tout prix remporter ce premier match, donc nous sommes impatients de nous rendre à Perth et d'entamer notre préparation." A noter que Sonny Bill Williams, bien que toujours figurant au sein du squad, ne prendra pas part au match aller face aux Australiens ; l'ancien Toulonnais a été laissé à la disposition de la province des Counties Manukau afin de trouver du temps de jeu et du rythme, suite à sa blessure à une cuisse.

Le groupe des All Blacks - Avants : Coles, Coltman, Taylor, O. Franks, Laulala, Moody, Moli, Ta'avao, Tuungafasi, S. Barrett, Tuipulotu, S. Whitelock, Hemopo, Cane, Fifita, Jacobson, Read (Cap.), Savea, Todd.

Arrières : Perenara, A. Smith, Weber, B. Barrett, Mo'unga, Goodhue, Laumape, Lienert-Brown, S.B. Williams, Ennor, J. Barrett, Bridge, Ioane, Reece, B. Smith.