All Blacks: Cap'tain Read raccroche après le Mondial et restera au Japon

Kieran Read (33 ans, 118 sélections) avait la lourde tâche de succéder à Richie McCaw, après la retraite de ce dernier à l'issue du sacre lors du dernier Mondial 2015, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'autre 3e ligne s'est bien acquitté de sa mission en maintenant les doubles champions du monde en titre au firmament du rugby mondial. Et pourtant la Nouvelle-Zélande jugera son capitanat à la lumière de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), où Read aura d'autant plus à coeur de conserver le trophée William-Webb-Ellis que le 3e ligne raccrochera les crampons à l'issue de la compétition.

Thanks for the memories, Reado!



Le n°8 des Crusaders, visiblement soulagé de pouvoir se consacrer désormais à ce dernier défi, a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse donnée la nuit dernière au côté notamment de son sélectionneur Steve Hansen. "Je pense que c'est le bon moment pour faire cette annonce sur mon avenir; afin que je puisse concentrer mes efforts sur la saison à venir", a déclaré Read, qui aura donc disputé un total de 13 saisons chez les professionnels en Nouvelle-Zélande, pris part à 118 test-matches, porté le brassard à 43 reprises et joué 145 matches avec les Crusaders. Hansen a notamment insisté sur le fait que son capitaine aura honoré au cours de sa carrière avec les Blacks 111 de ses 118 sélections en tant que titulaire. Les chiffres de sa carrière sont en effet bluffants avec, pour ne citer que ceux-là, la série record de 19 victoires en tant que capitaine des Blacks entre 2012 et 2016 ou ses... 87% de victoires pour seulement 14 défaites concédées !

Read, élu meilleur joueur de l'année en 2013, en a également profité pour annoncer qu'il ne rejoindrait pas l'Europe, à l'issue de ce prochain Mondial, mais qu'il restera au Japon pour évoluer avec le club du Toyota Verblitz, où il a préféré s'engager plutôt que de répondre notamment aux approches du Racing 92 sur les rangs pour lui permettre de finir sa carrière à l'étranger.