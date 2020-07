Afrique du Sud : Pas de rencontre à domicile en 2020 pour les Springboks

Le public sud-africain ne pourra pas soutenir ses champions du monde en 2020. Alors que l’Afrique du Sud n’est pas épargnée par la propagation du coronavirus, la Fédération Sud-Africaine de rugby (SA Rugby) a pris des mesures afin de limiter les risques de transmission entre les joueurs de ses équipes. L’une d’entre-elles est d’écarter jusqu’à nouvel ordre la possibilité pour les Springboks de disputer des rencontres devant leurs supporters. La possibilité de voir la sélection sud-africaine se rendre en Nouvelle-Zélande pour y disputer l’intégralité du Rugby Championship n’a toutefois pas été écartée, si la SANZAAR devait opter pour cette solution. De plus, des négociations ont été lancées afin de permettre aux Springboks de rejoindre l’Europe pour y effectuer une tournée.

Seules huit équipes autorisées à reprendre l’entraînement

En plus de cette décision concernant l’équipe nationale, SA Rugby a décidé de limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus au sein de ses clubs. Via son directeur général Jurie Roux, la fédération a confirmé que seules huit équipes (Bulls, Lions, Sharks, Stormers, Kings, Cheetahs, Griquas et Pumas) pourront reprendre les entraînements mais dans des conditions sanitaires drastiques. « Les entraînements avec contact ne seront pas autorisés pour le moment mais les joueurs vont pouvoir revenir sur le terrain avec un ballon de rugby mais également dans les salles de musculation, tout en respectant des protocoles stricts, ce qui est un énorme soulagement pour le sport, a déclaré Jurie Roux dans un communiqué. Les risques associés à un retour massif à l’entraînement et au jeu ont été mis en avant par le gouvernement et il est irréaliste d’espérer un retour général au jeu cette année. » Alors que World Rugby est encore indécis quant au calendrier international pour la fin de l’année 2020, l’Afrique du Sud se prépare à toutes les éventualités.