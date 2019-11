Afrique du Sud: Matawira, dit 'The Beast', annonce sa retraite internationale

"La fin parfaite", c'est ainsi que Tendai Matawira (34 ans, 117 sélections) qualifie le sacre des Springboks en finale de la Coupe du monde au Japon face au XV de la Rose (32-12).

Et pour cause, le pilier sud-africain, surnommé 'The Beast', annonce ce mercredi, en pleines célébrations de ce 3e titre mondial, sa retraite internationale.

"J'ai été béni de faire partie de ces équipes qui ont connu tant de succès tout au long de ces années, et j'ai tellement de souvenirs que je conserve pour toujours, mais je peux sincèrement dire que gagner la Coupe du monde est la fin parfaite."