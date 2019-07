Afrique du Sud: Kolbe et les cadres titulaires en Nouvelle-Zélande 

Le Rugby Championship (ou Four Nations) a beau être raccourci en cette année de Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), le tournoi n'en constitue pas moins un parfait dernier galop d'essai pour les ténors de l'hémisphère sud.

A l'image des Springboks, apparus en verve pour l'ouverture à domicile contre l'Australie (35-17) avec à la clé un succès bonifié et encore l'Afrique du Sud n'alignait pas à cette occasion ses cadres, dont le retour est annoncé pour le choc annoncé de la compétition face aux All Blacks ce samedi, à Wellington (9h35). Au repos le week-end dernier, les tauliers sont de retour avec les rentrées du capitaine Duane Vermeulen, du demi de mêlée Faf de Klerk ou de l'ouvreur Handré Pollard. Sans oublier le champion de France de France toulousain, Cheslin Kolbe, qui retrouvera son aile face aux doubles champions du monde en titre.

BREAKING: #Springboks team to face the @AllBlacks announced

A new captain in Wellington on Saturday and Kwagga to start at 6⃣

Get Rassie's thoughts on the team and the Test here ⬇



https://t.co/6FyFAS9N0U#StrongerTogether pic.twitter.com/mKlE8NjUam