Afrique du Sud : Du Toit prévoit un match difficile face au XV de France

L’Afrique du Sud est prête à relever le défi. Face à un XV de France imprenable depuis de longs mois, les champions du monde auront pour objectif de faire oublier le revers concédé le week-end dernier face à l’Irlande. « Nous avons été déçus, nous n'avons pas respecté notre plan, a confié lors d’une conférence de presse Pieter-Steph du Toit. Ces derniers temps, les équipes ont trouvé des moyens de stopper nos mauls, nous devons donc trouver de nouvelles idées. Mais cela nous donne une occasion de nous adapter. » Toutefois, le troisième-ligne aile des Springboks ne cache pas qu’il leur sera difficile d’appliquer leur philosophie de jeu face à une sélection tricolore à même de l’affronter sur ses points forts. « La France est sur une très bonne série en ce moment avec onze victoires consécutives et nous savons qu'il sera difficile pour nous de rivaliser en attaque, a ajouté Pieter-Steph du Toit. Ils ont le pack le plus lourd du monde, nous devons donc élaborer de bons plans. Nous nous appuyons généralement sur notre force brute et notre physique, mais je pense qu'ils vont être égaux à nous dans ce domaine. »

Du Toit : « C'est une équipe complètement nouvelle, différente »

Cet affrontement entre les deux formations sera le premier depuis de longues années. En effet, la dernière confrontation entre les Bleus et les Springboks remonte à novembre 2018 avec une courte victoire des Sud-Africains. Alors que les champions du monde restent sur sept succès de rangs face au XV de France, Pieter-Steph du Toit a assuré qu’aucun enseignement pourra être tiré de cette série tant la sélection française a été renouvelée entre-temps sous la férule de Fabien Galthié, avec le seul Damian Penaud qui était déjà titulaire à l’époque quand Antoine Dupont, Gaël Fickou et Dany Priso avaient pris place sur le banc des remplaçants. « C'est une équipe complètement nouvelle, différente, a assuré Pieter-Steph du Toit. Ils jouent également dans un style différent. Ils ont de grands joueurs, ils ont des joueurs rapides et de très bonnes combinaisons. C'est une très bonne équipe. » Un XV de France qui devrait jouer la carte de la continuité afin de mettre fin à treize longues années sans victoire face à l’Afrique du Sud. Une rencontre qui sera un véritable test pour les Bleus sur la route de la prochaine Coupe du Monde.