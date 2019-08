85% des billets du Mondial déjà vendus 

Le pari semble réussi pour cette Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.).

Alors que l'événement va démarrer dans 50 jours, les organisateurs ont annoncé que 85% des billets avaient déjà trouvé preneurs, sur les 1,8 million mis à la vente. Le pays du soleil levant attend également plus de 400 000 visiteurs étrangers dans les 12 villes hôte de la compétition. "A 50 jours du coup d'envoi, nous sommes à la fois confiants et enthousiastes sur le fait que Japan 2019 va connaître un succès sans précédent à tous les niveaux. Cette édition va battre des records et entrer dans l'histoire à la fois sur et en dehors des terrains comme première Coupe du Monde de Rugby organisée en Asie", a déclaré Sir Bill Beaumont, le président de World Rugby, dans un communiqué.

Le match d'ouverture opposera le Japon à la Russie, le 20 septembre prochain.

85 per cent of the 1.8 million tickets have now been sold while the next sales phase opens on 10 August #RWC2019



