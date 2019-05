5 arbitres français sélectionnés pour le Japon

World Rugby a dévoilé la liste des arbitres qui auront l'honneur d'officier lors de la prochaine Coupe du monde au japon (20 sept.-2 nov.) parmi lesquels on retrouve pas moins de 5 arbitres français (sur un total de 12 appelés).

Jérôme Garcès, Pascal Gaüzere, Romain Poite et Mathieu Raynal, mais aussi Alexandre Ruiz, qui officiera en tant qu'arbitre-assistant, constitueront ainsi le plus gros contingent lors de ce Mondial nippon.

Les arbitres de la Coupe du monde : Wayne Barnes (ANG), Nic Berry (AUS), Jérôme Garcès (FRA), Angus Gardner (AUS), Pascal Gaüzere (FRA), Ben O'Keefe (NZL), Luke Pearce (ANG), Jaco Peyper (AFS), Romain Poite (FRA), Mathieu Raynal (FRA), Nigel Owens (GAL), Paul Williams (NZL). Les arbitres assistants : Federico Anselmi (ARG), Andrew Brace (IRL), Matthew Carley (ANG), Karl Dickinson (ANG), Shubei Kubo (JAP), Brendon Pickerill (NZL), Alexandre Ruiz (FRA).

