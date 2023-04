XV de France : Bernard Laporte présent comme consultant ?

La Coupe du monde de rugby approche petit à petit et le XV de France fera office de favori, avec l'Irlande, la Nouvelle-Zélande mais également l'Afrique du Sud, tenante du titre. Alors que les Bleus évolueront à domicile, ils espèrent bien enfin gagner leur première Coupe du monde. Et pour cela, les partenaires d'Antoine Dupont pourraient bien compter sur un retour de Bernard Laporte. L'ex-président de la Fédération française de rugby pourrait se voir confier un rôle de consultant lors de ce Mondial 2023, avec le duo Fabien Galthié-Raphael Ibañez qui aimerait travailler avec Laporte.

Laporte consultant des Bleus ?

Condamné en première instance pour corruption et trafic d’influence et par la suite contraint à la démission fin janvier de son poste de président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte pourrait devenir conseiller du XV de France d'ici les prochains mois, comme l'informe Le Parisien. Des discussions ont eu lieu entre Bernard Laporte et le staff de la sélection depuis plusieurs mois. C’est toujours la volonté de certaines personnes mais aucune avancée n'a eu lieu à l'heure actuelle. Bernard Laporte pourrait donc être le manager des Bleus durant le Mondial 2023, avec un rôle de consultant terrain possible durant la compétition. Très présent auprès des Bleus, Laporte serait facilement accepté et il faudra suivre de près cette potentielle arrivée de l'ancien sélectionneur du XV de France.