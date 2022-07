Rugby Africa Cup (Demi-finales) : Qualification du Kenya et de la Namibie

Le XV de France a pu réduire la liste de ses potentiels adversaires à deux. En effet, les demi-finales de la Rugby Africa Cup, qualificative pour la prochaine Coupe du Monde, ont rendu leur verdict ce mercredi à Aix-en-Provence et Marseille, qui accueillent la compétition. La première demi-finale a vu l’Algérie perdre tout espoir de disputer son premier Mondial face au Kenya. A l’issue d’une rencontre spectaculaire, qui a vu chacune des deux équipes inscrire la bagatelle de cinq essais. A l’issue d’une fin de match intense qui a vu les deux formations tout donner, les Kenyans s’imposent avec une marge de trois petits points (33-36) et s’assurer d’avoir deux opportunités de valider leur billet pour la prochaine Coupe du Monde. La première des deux chances est prévue pour ce dimanche au Stade Maurice-David d’Aix-en-Provence face à la Namibie.

La Namibie à sa main

Après avoir vu leur série de six Coupes du Monde disputées consécutivement prendre fin en 2019, les Welwitschias ont pris la mesure du Zimbabwe à l’occasion de la deuxième demi-finale. Logiquement favoris, les Namibiens s’imposent avec une marge de quinze points (34-19) et disputeront la finale de la Rugby Africa Cup pour la onzième fois, eux qui ont remporté les cinq dernières éditions. La formation qui remportera cette finale se qualifiera directement pour la prochaine Coupe du Monde au sein de la Poule A avec la Nouvelle-Zélande, la France, l’Italie et l’Uruguay, le match face aux Bleus étant programmé pour le 21 septembre 2023 à Marseille. L’équipe qui s’inclinera ce dimanche aura une dernière chance de revenir en France pour y disputer le Mondial. Elle rejoindra le Portugal, le Chili ou les Etats-Unis ainsi que les Tonga, la Corée du Sud ou Hong Kong pour le tournoi final de qualification prévu en novembre prochain, avec une place dans la Poule C, avec le pays de Galles, l’Australie les Fidji et la Géorgie à la clé.



RUGBY AFRICA CUP 2022 / PHASE FINALE

Du 1er au 10 juillet à Marseille et Aix-en-Provence



Finale - Dimanche 10 juillet 2022

21h00 : Namibie - Kenya



Demi-finales - Mercredi 6 juillet 2022

Algérie - Kenya : 33-36

Namibie - Zimbabwe : 34-19



Quarts de finale - Vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022

Namibie - Burkina Faso : 71-5

Zimbabwe - Côte d’Ivoire : 38-11

Ouganda - Kenya : 7-42

Sénégal - Algérie : 12-35