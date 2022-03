Irlande : Sexton prolonge jusqu'à la Coupe du Monde 2023

Le suspense a pris fin ce mardi. Jonathan Sexton va bel et bien poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe d'Irlande pour disputer la Coupe du Monde en France l'année prochaine avec le XV du Trèfle. Il aura alors 38 ans. L'emblématique demi d'ouverture, qui compte déjà 103 sélections sous le maillot vert, a prolongé son contrat ce mardi, à quatre jours du match entre l'Angleterre et l'Irlande pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. "J'ai toujours dit que si j'appréciais mon rugby et les configurations de l'Irlande et du Leinster et que si je pouvais ajouter de la valeur à l'environnement, alors ce serait une décision facile de signer un autre contrat. Il y a actuellement de grands talents au Leinster et je suis enthousiasmé par la perspective de participer à une quatrième Coupe du monde avec l'Irlande et le potentiel de croissance de ce groupe d'ici là », a réagi l'ouvreur, qui a été sélectionné pour la première fois en novembre 2009 en équipe nationale.

Douze matchs de Coupe du Monde et trois quarts pour Sexton

"Les performances de Johnny continuent d'être au plus haut niveau et il reste un membre à part entière des équipes d'Irlande et du Leinster. Il a toujours été un leader sur le terrain et au cours des deux dernières années depuis qu'il est capitaine, son leadership a été de première classe. Johnny est un joueur générationnel et nous sommes ravis qu'il ait prolongé jusqu'en 2023 », s'est réjoui de son côté David Nucifora, directeur de la performance à la Fédération irlandaise. Après 2011 (5 matchs, 21 points, élimination en quarts de finale contre le pays de Galles), 2015 (3 matchs, 31 points, élimination en quarts de finale contre l'Argentine) et 2019 (4 matchs, 26 points, élimination en quarts de finale contre la Nouvelle-Zélande), Jonathan Sexton va donc disputer sa quatrième Coupe du Monde, en France, où il fera son retour, lui a joué entre 2013 et 2015 au Racing 92 avant de retourner au Leinster, son club de toujours.