Coupe du monde : Les éditions 2027 et 2031 attribuées à l'Australie et aux Etats-Unis

World Rugby a désigné ce jeudi les organisateurs des deux prochaines Coupes du monde, et, sans surprise,Les premiers hébergeront la compétition en 2027, les seconds quatre ans plus tard, en 2031. L'organisateur ayant à charge à partir de 2027 d'accueillir le tournoi masculin mais aussi le tournoi féminin, deux ans après,Une première pour les USA, qui n'avaient encore jamais eu ce privilège (le Canada avait accueilli le Mondial féminin en 2010). Bill Beaumont s'en est félicité dans un communiqué, révélant au passage que"Aujourd'hui (jeudi), nous avons désigné trois nations hôtes exceptionnelles de la Coupe du monde de rugby - l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis - offrant une certitude sans précédent et une occasion unique de stimuler la croissance et le rayonnement du rugby dans le monde. C'est formidable pour le rugby, pour les fans et pour les nations hôtes", s'est réjoui le président de la fédération internationale, considérant ce jour comme "un moment historique pour le sport et une formidable avancée pour les supporters". "La confirmation des destinations repose sur une nouvelle approche de partenariat pour l'organisation des tournois, qui favorisera un développement durable, notamment aux États-Unis et pour le rugby féminin, permettant au sport de réaliser son potentiel sur et en dehors du terrain et générant d'importants avantages socio-économiques pour les pays hôtes." A noter que ce n'est pas un hasard si World Rugby a choisi de récompenser l'Angleterre en lui attribuant la Coupe du monde féminine 2025. Les Red Roses sont en effet aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Battues par les Anglaises en "finale" du dernier Tournoi des 6 Nations féminin, les Bleues peuvent en témoigner.