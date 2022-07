Coupe du Monde : Le sélectionneur de l'Algérie rêve d'une qualification

La Rugby Africa Cup, tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2023, rendra son verdict la semaine prochaine. Parmi les sélections demi-finalistes, l'Algérie, victorieuse du Sénégal (35-12) en quarts de finale et qui va croiser le fer avec le Kenya mercredi pour une place en finale, veut croire en son rêve de disputer le premier Mondial de l’histoire du pays. « Tous les joueurs regardaient des Coupes du Monde quand ils étaient petits. C’est un objectif magnifique. Il est limite inatteignable, c’est à nous d’essayer de le rendre atteignable et réel. Ce serait évidemment grandiose pour le rugby en Algérie, pour les joueurs, mais on veut que ça soit la réalité. On le touche du doigt, il reste deux matchs énormes », reconnait le sélectionneur Boris Bouhraoua dans des propos recueillis par RMC Sport.

Le vainqueur intègrera le groupe de la France

Cohabiter avec le gratin du rugby international, du 8 septembre au 28 octobre 2023, serait un privilège pour les Lions qui rêvent d’autant plus de cette issue quand ils savent que la nation remportant ce tournoi qualificatif entrera dans le groupe A, celui de la France dans lequel figurent également la Nouvelle-Zélande, l’Italie et l’Uruguay. « Ça parait un peu irréel. On s’y prépare et on remet vraiment le jeu au centre des débats. L’histoire serait magnifique, l’aboutissement de quinze ans. La fédération algérienne est très jeune et on est aujourd’hui au devant d’un fait historique qui dépasserait le rugby. C’est peut-être le destin, on y croit. S’il y a une infime chance, on va aller la chercher », suit Boris Bouhraoua. Dans l’autre demi-finale, la Namibie, qualifiée pour les six dernières Coupes du Monde, rencontrera le Zimbabwe. La finale, de laquelle l'Algérie espère être, se tiendra dimanche 10 juillet au stade Maurice-David d’Aix-en-Provence. Le XV de France de Fabien Galthié est donc tout proche d’être fixé sur son dernier adversaire pour la phase de poules de son Mondial.