Coupe du Monde (F) : La France encore battue en demi-finale !

Les Bleues en tête à la mi-temps

La France dans le coup jusqu'à la fin

COUPE DU MONDE FEMININE 2022

Du 8 octobre au 12 novembre en Nouvelle-Zélande (programme en heure française)

DEMI-FINALES

Samedi 5 novembre

Quelle déception ! L’équipe de France féminine de rugby n’a jamais été aussi proche d’une première finale de Coupe du Monde, mais une fois de plus, la porte s’est refermée devant les Bleues. Pour un petit point, les Françaises se sont inclinées ce samedi à l’Eden Park d’Auckland face aux Néo-Zélandaises (25-24), et pour la sixième fois d’affilée, elles devront se contenter de la petite finale…Mais son coup de pied était un peu trop court et trop à gauche, et la Nouvelle-Zélande n’a pas paniqué durant les dernières secondes pour aller s’offrir une finale à domicile, contre l'Angleterre. Tellement rageant pour les Bleues !Cette rencontre face aux quintuples championnes du monde était une opposition de style, entre la meilleure attaque de la compétition (plus de 8 essais de moyenne pour les Black Ferns !) et la meilleure défense.Caroline Drouin a ouvert le score à la 7eme minute sur une pénalité (0-3), puis ce sont les Françaises qui ont inscrit le premier essai de la partie à la 23eme par Romane Ménager, de retour de protocole commotion, servie par Drouin après une touche et un ballon porté (0-10). Un début de match parfait pour les tricolores, qui sont revenues sur terre à la 35eme, après l’essai inscrit par Stacy Fluhler, trouvée par Ruahei Demant sur une action rapidement jouée (10-10). Un mauvais moment de courte durée puisque les Françaises sont parvenues à marquer un nouvel essai juste avant la sirène, par Gabrielle Vernier après du jeu au près, pour rentrer aux vestiaires en menant 17-10 !Il semblait alors évident que les Néo-Zélandaises, portées par leur public, allaient revenir sur le terrain avec de meilleures intentions, et ce fut le cas, puisque les Black Ferns ont marqué deux essais, à la 44eme et à la 57eme, pour prendre les devants au tableau d’affichage. C’est d’abord Ruby Tui qui a filé dans l’en-but après un petit coup de pied de Renee Holmes qu’Emilie Boulard n’a pas réussi à capter (15-17). Puis Theresa Fitzpatrick a ensuite marqué au pied du poteau droit après une grosse percussion de Maiakawanakaulani Roo (22-17). Demant a enfoncé le clou avec une nouvelle pénalité (25-17),Mais pour sa 90eme sélection, la deuxième ligne a écopé d’un carton jaune à onze minutes de la fin, laissant ses coéquipières à 14. Cela n’a pas empêché les Bleues d’obtenir cette pénalité à la 89eme suite au carton jaune reçu par Santo Taumata. Mais Drouin a manqué ce coup de pied qui se serait avéré historique pour le rugby français... Il faudra donc se contenter de la petite finale samedi prochain (4h30) contre le Canada, une équipe que la France n’a affrontée que deux fois en huit ans (deux défaites). Les Bleues ont l’occasion de finir troisièmes pour la septième fois en neuf Coupe du Monde !: 24-25- Canada : 26-19