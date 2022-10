Coupe du monde (F) : La France écrase les Fidji et file en quarts de finale

L'équipe de France de rugby féminin n'a pas fait de détails. Ce samedi, du côté du Northland Events Center de Whangarei en Nouvelle-Zélande, où se déroule actuellement la Coupe du Monde, le XV de France a écrasé les Fidji (44-0). Un contrat parfaitement bien rempli, dans la mesure où la victoire était obligatoire pour l'équipe de France, avec également le point de bonus offensif. L'idée étant d'éviter, pour les quarts, les toutes meilleures nations, comme la Nouvelle-Zélande ou bien encore le Canada, sans oublier l'Angleterre. Pour construire ce succès, les Bleues, dont la puissance, notamment lors de la seconde période, a plutôt impressionné, ont inscrit un total de sept essais, avec notamment un doublé de la centre Maëlle Filopon. Les Fidjiennes ont constamment subi, et notamment sur le plan physique. Elles ont même été également contraintes de terminer la rencontre à quatorze, après l'exclusion de leur arrière Roela Radiniyavuni.

La France connaîtra son future adversaire dimanche

Une victoire nette et sans bavure qui ouvre donc également, aux Tricolores, les portes des quarts de finale de la prestigieuse compétition, dans la mesure où elles sont officiellement assurées de terminer cette phase de poules en deuxième position du groupe C, avec un total de onze points au compteur, derrière les "Red Roses". Il s'agit de la deuxième victoire des Françaises, après celle contre l'Afrique du Sud (40-5). Pour également une courte défaite, face à l'Angleterre (13-7). Pour connaître le futur adversaire du XV de France, à ce stade des quarts de finale, il faudra encore patienter un petit peu et plus précisément jusqu'à ce dimanche, à 10h30 heure française. Une rencontre qui aura lieu à l'occasion du week-end prochain. Pour déterminer ces futures affiches, un classement sera établi à l'issue de la phase de poules. Pour le moment, la France se trouve en deuxième position provisoire.