Coupe du Monde (F) : La France défiera l'Italie en quarts

Les Bleues restent sur une défaite contre l'Italie

On connait le tableau final de la Coupe du Monde de rugby féminin ! La phase de poules s'est terminée ce dimanche avec le très large succès de l'Angleterre sur l'Afrique du Sud (75-0 !) et les huit qualifiés pour les quarts (les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes) connaissent donc leur adversaire du week-end prochain. Pour l'équipe de France, qui a terminé deuxième de la poule derrière les impressionnantes Anglaises, et quatrième au classement général, ce sera l'Italie !Après avoir dominé les Etats-Unis 22-10, les Italiennes avaient perdu 22-12 contre le Canada, avant de l'emporter 21-8 face au Japon. Les Italiennes n'ont jamais fait mieux que septièmes d'une Coupe du Monde, lors de la première édition en 1991, alors que la France a terminé troisième lors de six des huit éditions du Mondial.Les Bleues, auteures d'une phase de poules convaincante, partiront favorites lors de ce quart de finale qui se déroulera samedi prochain à 5h30 heure française. Sur leurs huit confrontations avec la Squadra Azzurra, elles en ont remporté six. L'Italie l'avait emporté à domicile lors du Tournoi des 6 Nations 2019, et aussi surtout lors d'un match de préparation au Mondial le 9 septembre dernier. Alors que les Françaises avaient gagné la semaine précédente 21-0 à Nice, les Italiennes avaient pris leur revanche à domicile en gagnant 26-19. La dernière impression est donc plutôt négative, mais la compétition est bien sûre différente des matchs amicaux.. Dans le bas du tableau, l'Angleterre défiera l'Australie et le Canada affrontera les Etats-Unis, et les vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront en demi-finale. Si la logique est respectée, on retrouvera la Nouvelle-Zélande, la France, l'Angleterre et le Canada dans le dernier carré. Cela sera-t-il le cas ? Réponse le week-end prochain !