Coupe du Monde (F) : La composition des Bleues pour le quart contre l'Italie

La France reste sur une défaite contre l'Italie

Finie la phase de poules, place aux matchs à élimination directe ! La Coupe du Monde féminine de rugby, qui se déroule en Nouvelle-Zélande, entre dans sa phase finale à partir de samedi, et le premier quart de finale opposera la France à l’Italie (5h30 heure française). Un match capital, pour lequel les Bleues, troisièmes lors de six des huit éditions du Mondial, partiront favorites. Le staff tricolore a dévoilé sa composition d’équipe ce mercredi, et il est sans surprise. Placée à l’arrière lors du dernier match de poules contre les Fidji après avoir évolué à l’aile pour le choc contre l’Angleterre, Emilie Boulard conserve son n°15. Les ailes seront occupées par Marine Ménager et la spécialiste du rugby à 7 Joanna Grisez. Comme face au XV de la Rose, Maëlle Filopon et Gabrielle Vernier occuperont le centre.En troisième ligne, on retrouve Charlotte Escudero, Marjorie Mayans et la capitaine Gaëlle Hermet, définitivement remise de sa blessure au genou qui lui avait fait manquer le premier match. Comme contre l’Angleterre, Madoussou Fall et Céline Ferer formeront la deuxième ligne. Enfin, la première ligne sera la même que face au XV de la Rose : Clara Joyeux, Agathe Sochat et Anaëlle Deshaye. Les finisseuses qui prendront place sur le banc se nomment Laure Touyé, Safi N’Diaye, Lina Queyroi, Coco Lindelauf, Emeline Gros, Chloé Jacquet, Assia Khalfaoui et Alexandra Chambon. Arrivée en Nouvelle-Zélande la semaine passée pour remplacer Laure Sansus, Marie Dupouy a ensuite été testée positive au covid et placée à l'isolement. Elle ne figure pas sur la feuille de match. Rappelons que la France et l'Italie se sont déjà affrontées trois fois cette année.Mais cette rencontre de samedi est sans aucun doute la plus importante. Le vainqueur affrontera la Nouvelle-Zélande ou le pays de Galles pour une place en finale.