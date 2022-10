Coupe du Monde (F) : Dupouy à l’isolement, Tounesi suspendue douze semaines

Toumesi pas avant janvier

La France et l’Italie s’affrontent ce samedi (5h30 heure française) en quarts de finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, et la composition des équipes sera dévoilée mercredi ou jeudi. Les Bleues, qualifiées pour les quarts avec le quatrième bilan de la phase de poules, pourraient être privées de Marie Dupouy. La centre de Blagnac, qui fêtera ses 21 ans la semaine prochaine, a été appelée en renfort par le staff du XV de France pour remplacer la demi de mêlée et meilleure joueuse du Tournoi des 6 Nations 2022 Laure Sansus, victime d’une rupture des ligaments croisés lors du deuxième match contre l’Angleterre.Elle y restera jusqu’à jeudi ou vendredi. Reste à savoir si l’encadrement décidera de la titulariser ou non pour le quart de finale alors qu’elle a pris part à très peu d’entraînements collectifs et qu'elle n'a plus joué en Bleu depuis près d'un an.Du côté de l’Italie (cinquième meilleure équipe de la phase de poules), un forfait est déjà acté. Il s’agit de celui de la deuxième ligne titulaire, Sara Tounesi, qui a écopé de douze semaines de suspension. La raison ? Elle a mordu une Japonaise lors du troisième match de poules.Sa Coupe du Monde est donc déjà terminée, et l’ancienne joueuse de Romagnat (Elite française) ne rejouera donc pas avant le 21 janvier avec son club anglais de Sale, qui débutera sa saison le 19 novembre. Rappelons que le vainqueur du quart de finale entre la France et l'Italie sera opposé à la Nouvelle-Zélande ou au pays de Galles.