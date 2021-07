Coupe du Monde 2023 : Qualification des Samoa pour la phase finale

🚨 Après sa victoire 37-15 contre les Tonga (79-28 en cumulé), les 𝗦𝗔𝗠𝗢𝗔 seront au rendez-vous de la #RWC2023 🇼🇸

👏 Félicitations aux @manusamoa



🚨 After a 37-15 victory against Tonga (agg: 79-28), 𝗦𝗔𝗠𝗢𝗔 will be there in 2023!



👏 Congratulations to Manu Samoa 🇼🇸 pic.twitter.com/8l8Z8KQNAr



— Rugby World Cup France 2023 (@France2023) July 17, 2021

Les Tonga ont encore une chance à saisir

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

Composition des poules

Pour la neuvième fois, les Samoa seront conviées à la Coupe du Monde de rugby. N’ayant manqué que la toute première édition en 1987, l’archipel du Pacifique a validé son billet pour le tournoi organisé en France en 2023 au terme d’une double confrontation organisée en Nouvelle-Zélande face aux Tonga. Après une victoire de 29 points sur la pelouse du Mt Smart Stadium d’Auckland, les coéquipiers du joueur de l’UBB Ulupano Seuteni ont confirmé l’ascendant pris à l’occasion de la deuxième manche disputée ce samedi au FMG Stadium d’Hamilton. Alors qu’une défaite de 30 points était à proscrire, « Manu Samoa » a signé un deuxième succès en deux matchs avec une marge de 22 points (37-15). Un succès qui permet à la sélection du Pacifique de valider son billet pour la prochaine Coupe du Monde, pour laquelle elle est versée dans la Poule D avec l’Angleterre, le Japon et l’Argentine.A l’issue de la rencontre, le capitaine des Samoa Michael Alaalatoa a confié au site officiel de World Rugby que « c’est très satisfaisant, les quatre dernières semaines avaient été consacrées à ce match ». Face à une accrocheuse équipe des Tonga, le capitaine samoan a concédé que son équipe a été mise en difficulté. « Nous nous sommes rendus la tâche difficile en deuxième mi-temps, ils étaient sur nous en permanence et nous n'avons pas été en mesure de bien gérer cela, mais les garçons se sont accrochés, a confié Michael Alaalatoa. Nous n'attendons rien de moins quand nous jouons contre le Tonga. » Si les Samoa ont d’ores-et-déjà leur billet pour le Mondial 2023, rien n’est encore fini pour les Tonga. En effet, les coéquipiers du Toulonnais Sonatane Takulua vont désormais affronter les Iles Cook lors d’un barrage Asie/Pacifique dont le vainqueur sera qualifié pour un tournoi de qualification durant lequel Hong Kong, la Corée du Sud et la Malaisie seront ses adversaires. Un tournoi dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde, au sein de la Poule B et dont le deuxième aura l’opportunité de disputer l’ultime tournoi de qualification en novembre 2022.Nouvelle-Zélande, France, Italie, Amériques 1, Afrique 1Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Asie/Pacifique, Europe 2Pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, RepêchageAngleterre, Japon, Argentine, Samoa, Amériques 2