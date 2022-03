Coupe du Monde 2023 : L'Espagne va participer pour la deuxième fois

L’Espagne rejoint l’Afrique du Sud, l’Irlande et l’Ecosse

Le seizième billet revient à l’Espagne ! Si la Géorgie, assurée de remporter le Rugby Europe Championship à la suite de l’exclusion de la Russie, avait déjà validé sa place au sein de la Poule C de la Coupe du Monde 2023 aux côtés du pays de Galles, de l’Australie et des Fidji, le deuxième billet s’est joué lors du duel entre l’Espagne et le Portugal, ce dimanche à Madrid. Si le demi de mêlée de Carcassonne Samuel Marques a ouvert le score pour le Portugal, les Espagnols ont répondu dans la foulée avec le premier essai de la rencontre, signé le pilier Jon Zabala. Un début de match très intense qui a vu les Portugais reprendre la main par l’intermédiaire de Jeronimo Portela. Devant leur public, les Espagnols ont fait mieux que réagir avec deux essais en dix minutes signés Fred Quercy puis Marco Pinto. Si Pedro Bettencourt a ramené le Portugal à deux points avec le deuxième essai de sa formation, le talonneur Marco Pinto y est allé de son doublé pour permettre à l’Espagne de retrouver son vestiaire avec un essai transformé d’avance.La tension d’une qualification directe pour la Coupe du Monde a alors touché les deux équipes avec bien moins d’envolées lors de la deuxième mi-temps de cette rencontre. En effet, les 20 minutes ayant suivi le repos ont été marquées par un duel de buteurs entre Manuel Ordas pour l’Espagne et Samuel Marques pour le Portugal. En toute fin de match, José Madeira a sauvé l’honneur pour les Portugais mais c’était déjà trop tard. L’Espagne s’impose de cinq longueurs (33-28) et ne pourra plus être délogé de la deuxième place avant son dernier match, le week-end prochain face à la Géorgie. Après une première participation en 1999, la sélection espagnole va ainsi participer à sa deuxième Coupe du Monde. En tant que deuxième qualifiés pour l’Europe, elle sera reversée dans la Poule B avec l’Afrique du Sud, l’Irlande et l’Ecosse. Les Portugais, quant à eux, devront espérer un revers de la Roumanie aux Pays-Bas le week-end prochain pour conserver la troisième place, qualificative pour l’ultime tournoi de repêchage.