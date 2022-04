Coupe du Monde 2023 : L'Espagne disqualifiée !

#FERugby | Comunicado oficial: World Rugby decide que Van den Berg no era elegible para jugar con España. https://t.co/QzYQ3yfhc4

Amende et retrait de points également pour l'Espagne

Coup de tonnerre dans le petit monde du rugby ! L'Espagne ne disputera finalement pas la Coupe du Monde 2023 de rugby, qui se déroulera du côté de la France. Pourtant, les Espagnols avaient bel et bien validé leur ticket pour le prestigieux événement, sur le terrain, au terme de matchs de qualifications, après avoir terminé deuxième de l'édition 2021-2022 du Rugby Championship, soit l'ex-Tournoi B.Le doute s'était ensuite assez rapidement installé. Et, finalement, la sélection a tout bonnement été disqualifiée, selon le verdict rendu par la commission judiciaire indépendante, comme annoncée, ce jeudi, par la Fédération espagnole elle-même, en tout début d'après-midi. L'instance a ainsi choisi de devancer une potentielle future annonce de World Rugby, en ce sens.En cause, la violation du règlement 8 concernant l'éligibilité de l'un de ses joueurs. Ce dernier n'est autre que Gavin van den Berg, joueur de première ligne, qui a joué un total de deux rencontres sur les six derniers mois avec la sélection espagnole, contre les Pays-Bas (7-52), le 18 décembre dernier, puis à nouveau contre ce même adversaire (43-0), le 5 février dernier. Van den Berg avait tout bonnement été accusé de ne pas être éligible pour évoluer avec l'Espagne. Et cela s'est donc vérifié. Il aurait alors fallu qu'il respecte la fameuse période de trois années de résidence.Pour ces faits, et outre cette disqualification, la Fédération espagnole de rugby écope pour cela d'une amende d'un total de 25 000 livres, sans oublier non plus un retrait de cinq points au total, pour les deux rencontres que ce fameux Gavin van den Berg avait donc disputées.