Coupe du Monde 2023 : Les Bleus opposés aux All Blacks pour le match d'ouverture ?

World Rugby acceptera-t-elle une affiche XXL pour lancer la Coupe du Monde 2023 ? Le 14 décembre dernier, le tirage au sort de la compétition a placé le XV de France et les All Blacks dans la même poule, ouvrant immédiatement les spéculation concernant l’idée de faire s’affronter les deux sélections dès l’entame du Mondial, prévue le 8 septembre 2023 sur la pelouse du Stade de France. En marge de l’événement organisé au Palais Brongniart, le directeur du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde 2023 Claude Atcher n’avait pas caché son attirance pour un France - Nouvelle-Zélande pour démarrer la compétition.

« Personnellement, j'adorerais un France - Nouvelle-Zélande pour lancer la Coupe du Monde, avait alors confié ce dernier lors d’une conférence de presse. Ça serait un événement que les deux meilleures équipes jouent le premier match. » Après quasiment deux mois de réflexion, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde doit présenter à World Rugby une première ébauche du calendrier complet de la compétition.

Les All Blacks en ouverture, une envie de Galthié



Ce brouillon, que World Rugby doit valider ou amender d’ici au 26 février, date retenue pour l’officialisation du programme de cette dixième édition de la Coupe du Monde de rugby, propose bien une affiche de gala pour lancer la compétition. En effet, selon une information du quotidien L’Equipe, le Comité d’Organisation a intégré une affiche France - Nouvelle-Zélande comme match d’ouverture sous l’influence de Fabien Galthié.

En effet, le staff du XV de France verrait d’un bon oeil d’affronter son plus coriace adversaire dès l’entrée en lice des Bleus dans « leur » Coupe du Monde puis, pour les matchs face à l’Italie et aux qualifiés américain et africain, permettre une large revue d’effectif avant d’aborder la phase finale, avec trois matchs à élimination directe en trois semaines et, notamment, un potentiel quart de finale face à l’Afrique du Sud, l’Irlande ou l’Ecosse, présents dans la Poule B avec laquelle la Poule A du XV de France devrait croiser dans le tableau final. Il reste maintenant aux dirigeants de World Rugby, qui pourraient se laisser séduire par l’idée d’une affiche séduisante pour lancer la grande fête du rugby, de valider un tel projet d’ici la fin du mois de février.