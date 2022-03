Coupe du monde 2023 : Les All Blacks logeront à Lyon

Les Blacks opteront-ils pour l'hôtel au coeur de Gerland ?



🏉🇳🇿 A l'occasion de la prochaine Coupe du monde de Rugby @France2023 , Lyon va accueillir le camp de base des All Blacks ! Les équipements sportifs de la Ville de Lyon et du @LeLOURugby seront mis à la disposition des Néo-Zélandais. Welcome in Lyon !!! https://t.co/17sBCjLoeU pic.twitter.com/dR0OG9kaHH

— Ville de Lyon (@villedelyon) March 25, 2022

Lyon comme QG des Blacks.(du 8 septembre au 28 octobre). Vendredi, le maire de la ville Grégory Doucet, sourire aux lèvres, a annoncé que les triples champions du monde avaient choisi d'installer leur camp de base à Lyon pendant le prochain Mondial. Le magistrat a précisé que les All Blacks, dont deux rencontres du premier tour (l'Italie le 29 septembre et l'Uruguay le 5 octobre) se disputeront à Lyon,Toutefois, la Cité des Gones s'attachera d'abord à rénover intégralement les vestiaires de la plaine des jeux de Gerland. Un investissement de 500 000 euros a d'ailleurs été budgété dans ce sens, a précisé Grégory Doucet, qui a ajouté que les frères Barrett et leurs coéquipiers logeraient dans la région de Lyon pendant toute la durée de la phase de poules, soit quatre semaines et demie. En revanche,A en croire nos confrères de RMC Sport,Actuellement en construction, l'établissement ne sera pas inauguré avant janvier 2023.