Coupe du Monde 2023 : La Roumanie ira au tournoi de repêchage

Un tournoi de qualification entre quatre sélections pour un seul ticket

La Roumanie est encore en course pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Les Chênes, engagés dans toutes les éditions de la compétition exceptée la dernière au Japon en 2019 et toujours éliminés dès la phase de groupes, ont assuré ce samedi leur billet pour l'ultime tournoi de qualification programmé en novembre. Pour ce faire, ils ont tenu leur rang à Amsterdam contre les Pays-Bas. Vainqueurs (12-38), les Roumains d’Adrian Motoc (Aurillac), Marius Iftimiciuc (Périgueux), Mihai Macovei (Colomiers) et André Gorin (Hyères-Carqueiranne-La-Crau), se sont détachés dès la première demi-heure en collant un 26-0 à leurs adversaires bataves. Ils n'ont plus été inquiétés et ont asséné un dernier coup aux Néerlandais en fin de rencontre, au terme d'une seconde période assez calme, en scellant la partie par un apport de douze points.Après deux victoires inaugurales dans ce tableau et deux revers, un troisième succès était requis pour sceller leur troisième place au classement du Rugby Europe Championship derrière l’Espagne (1ere) et la Géorgie (2eme), déjà assurées de disputer la phase finale du Mondial en France. C’est chose faite. Ce tournoi de repêchage mettra aux prises quatre formations pour un seul ticket, le 20eme et dernier distribué pour la compétition. La Roumanie est la première à y assurer sa place. Elle verra une sélection américaine (Etats-Unis ou Chili), une autre africaine et une dernière d’Asie ou d’Océanie (Corée du Sud, Malaisie, Hong Kong ou Tonga) la rejoindre. En cas de qualification pour la Coupe du Monde, les Chênes intègreront la Poule C avec l'Australie, le pays de Galles, les Fidji et la Géorgie.