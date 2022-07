Coupe du Monde 2023 : Dubaï accueillera le tournoi de qualification final

Les Etats-Unis en favoris

On connait 19 qualifiés pour la Coupe du Monde 2023 en France, il n’en reste plus qu’un à déterminer ! Et l’heureux élu sera connu le 18 novembre prochain du côté de Dubaï. C’est en effet la ville des Emirats Arabes Unis qui sera l’hôte du tournoi de qualification final, a annoncé World Rugby ce lundi.L'équipe qui comptera le plus de points après ses trois matchs sera qualifiée pour la Coupe du Monde et rejoindra le pays de Galles, l'Australie, les Fidji et la Géorgie dans la poule C.« Les quatre équipes participantes ont largement fait leurs preuves au cours d'un processus de qualification ardu qui a débuté en mars 2021 et elles donneront le meilleur d'elles-mêmes pour rejoindre la grande aventure que sera France 2023. Les fans de rugby du monde entier peuvent s'attendre à un tournoi exceptionnel et très disputé. Nous sommes également ravis de nous associer à Dubaï pour cette étape importante. Dubaï et son Sevens Stadium sont un bastion emblématique du rugby et représentent un lieu idéal et neutre pour les équipes venant des quatre coins du monde, avec des infrastructures de classe mondiale permettant aux équipes de jouer à leur meilleur niveau. », s’est réjoui le président de World Rugby Bill Beaumont., mais les Américains n’ont jamais franchi le premier tour. Le Portugal a quant à lui joué la Coupe du Monde 2007 (premier tour), alors que le Kenya et Hong Kong n’ont jamais pris part à la compétition. La logique sera-t-elle respectée avec la qualification de Team USA ou assisterons-nous à une grosse surprise ? Réponse en novembre !