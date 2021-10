Coupe du Monde 2023 (barrages) : Les Etats-Unis prennent un léger avantage

Game one in the books. pic.twitter.com/bkGV4a2E0P

Encore sept billets à distribuer pour le Mondial

Quelle sera l’équipe qu'on appelle « Amérique 1 » depuis le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde 2023 le 14 décembre dernier ? Les Etats-Unis et l’Uruguay s’affrontent en ce début de mois d’octobre en match aller-retour, et le vainqueur de la confrontation sera placé dans le groupe A, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de la France, de l’Italie et du vainqueur des éliminatoires de la zone Afrique. Les Américains ont pris une petite option en s’imposant 19-16 au match aller à Glendale dans le Colorado. Ils ont marqué des essais grâce à Cam Dolan (20eme) et Christian Dyer (40eme) pour mener 14-3 à la mi-temps, puis c’est Mika Kruse qui a filé dans l’en-but à la 50eme (19-3).C’est donc seulement une victoire de deux points, ce qui pourrait être rédhibitoire en vue du match retour, qui aura lieu samedi prochain à Montevideo. A part celle de 1995, les Etats-Unis ont participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde, alors que les Uruguayens n’en ont vécu que quatre, en 1999, 2003, 2015 et 2019.En plus des deux équipes américaines, les éliminatoires de la Coupe du Monde devront encore déterminer deux équipes européennes (cela se jouera entre la Géorgie, le Portugal, la Roumanie, la Russie, l’Espagne et les Pays-Bas), une équipe Asie-Pacifique (Tonga ou Hong Kong ou Malaisie ou Corée du Sud), une équipe africaine (Namibie ou Burkina Faso ou Zimbabwe ou Côte d’Ivoire ou Sénégal ou Algérie ou Ouganda ou Kenya) et une autre équipe venant du tournoi final de novembre 2022 entre les équipes Afrique 2, Amérique 3, Europe 3 et Asie/Pacifique 2..