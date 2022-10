Coupe du monde 2023 : Atcher officiellement écarté du GIP France 2023

C'est désormais acté, Claude Atcher n'est plus le directeur général de la Coupe du monde 2023. Mis à pied fin août à titre conservatoire à cause notamment de « pratiques managériales alarmantes », ce dernier a été officiellement révoqué de son poste ce mardi, comme l'a annoncé le Groupement d'intérêt public (GIP) France 2023. Une décision qui fait suite à un conseil d'administration extraordinaire, qui s'est tenu lundi soir, pour statuer du sort du désormais ancien patron du Mondial 2023 après avoir examiné les « conclusions de la mission de l’Inspection du Travail saisie au lendemain de la parution, le 22 juin 2022, d’un article de presse sur le climat social au sein du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et sur le management de son directeur général M. Claude Atcher. » Ainsi, « prenant acte des conclusions de ce rapport, le conseil d’administration du GIP France 2023 a décidé de mettre fin au contrat de son directeur général, M. Claude Atcher. »

Julien Collette prend du galon

Pour le remplacer, Julien Collette, jusque-là directeur général par intérim, va donc officiellement succéder à Atcher, alors que dans le même temps, Martine Nemecek est elle nommée directrice générale adjointe. Ces derniers « sont chargés, en lien avec le président du GIP France 2023, les membres fondateurs et World Rugby, de prendre les mesures d’organisation permettant de garantir plus de collégialité et d’ouverture dans le processus de décision.» Par ailleurs, on peut également lire dans le communiqué, que « ces nominations permettront d’assurer la poursuite de la préparation de la Coupe du monde de rugby 2023 avec le plus haut niveau de professionnalisme, dans un climat social apaisé. » De son côté, Atcher va être prochainement licencié de son poste, lui qui était en CDD avec France 2023, et pourrait donc être tenté de solliciter le tribunal des Prud'hommes, d'après les informations de Rugbyrama. L'affaire n'est donc peut-être pas complètement terminée.