Coupe du monde 2022 (F) - XV de France : Trois changements pour affronter la Nouvelle-Zélande

Darracq en quête de la bonne alchimie



La COMPO pour la DEMIE !

Nos 23 Bleues qui joueront samedi matin à l'Eden Park d'Auckland contre les Black Ferns pour une place en finale de la Coupe du Monde



Thomas Darracq et son staff ont fait le choix de la continuité. En effet, après la belle victoire des Bleues en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Italie (39-3),Pour défier les Black Fearns en demi-finale de "leur" Mondial à l'Eden Park d'Auckland ce samedi (7h30), l'encadrement tricolore n'a procédé qu'à trois changements par rapport aux 23 joueuses présentes sur la feuille de match contre les Transalpines.Au repos depuis son choc à la tête, la joueuse de Montpellier sera alignée au poste de 3eme ligne centre, ce qui va décaler Charlotte Escudero en tant que 3eme ligne aile et Marjorie Mayans, titulaire en quart de finale, sur le banc. De ce fait, la Grenobloise Emeline Gros sort du groupe, tandis que Célia Domain prend la place de Laure Touyé chez les remplaçantes.Pour le reste, c'est du classique par rapport à ce qui a été vu samedi dernier à Whangarei. Dans le pack, on retrouvera notamment la capitaine Gaëlle Hermet, ainsi que le duo Madoussou Fall - Céline Ferer en 2eme ligne, avec Annaëlle Deshayes, Agathe Sochat et Clara Joyeux devant., tandis que Marine Ménager, Gabrielle Vernier, Maëlle Filipon, Joanna Grisez et Emilie Boulard tenteront de mettre à mal par leur vitesse la défense des Black Fearns. « La composition s’adapte à l’adversaire, par rapport à ce que l’on a observé du jeu néo-zélandais, ainsi que les joueuses performantes du moment. C’est une alchimie entre performance et l’équilibre du groupe.», a notamment expliqué Darracq, en conférence de presse, après avoir dévoilé son groupe pour cette demi-finale de Coupe du monde.Boulard - Grisez, Filopon, Vernier, M. Ménager - (o) Drouin, (m) Bourdon - Escudero, R. Ménager, Hermet (cap.) - Fall, Ferer - Joyeux, Sochat, DeshayeDomain, Lindelauf, Khalfaoui, N'Diaye, Mayans, Chambon, Queyroi, Jacquet