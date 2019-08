XV de France: Le mea culpa de Brunel

Jacques Brunel fait amende honorable. Présent en conférence de presse ce mercredi, deux jours avant le dernier match de préparation, contre l'Italie, du XV de France à la Coupe du Monde au Japon (20 septembre – 2 octobre), le sélectionneur des Bleus s'est excusé envers des joueurs comme Anthony Belleau, Vincent Rattez ou Maxime Machenaud, qui n’auront pas eu une minute à se mettre sous la dent lors des deux rencontres face à l’Ecosse, et ne joueront pas non plus vendredi contre l’Italie.

"On n’a pas réussi à tenir ce que l’on envisageait de faire, faire jouer tout le monde. Je suis désolé pour les joueurs qui n’ont pas participé à ces matches. Ils sont frustrés, je le sais, j’ai vu leur frustration", a-t-il déclaré avant de justifier ce choix. "On a besoin de tester plusieurs formules en fonction du format de la compétition avec des matches. On est dans cette perspective", a-t-il lancé, laissant peu de doute sur la non-présence des concernés dans la liste des 31.

Brunel a également affirmé que cette dernière liste n’était pas définitivement décidée et que de nombreuses incertitudes persistaient dans son esprit et celui du staff, notamment en troisième ligne.