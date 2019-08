XV de France-Iturria: "On n’a rien fait, rien prouvé en équipe"

Avant de s’envoler pour le Japon, où se joue la Coupe du monde du 20 septembre au 2 novembre, le XV de France dispute un dernier match de préparation vendredi soir contre l’Italie. L’occasion pour Jacques Brunel d’affiner ses choix avant de livrer son groupe de 31 joueurs.

"Je peux comprendre qu’on ait envie de se mettre en avant. C’est quand même une Coupe du monde et on a tous envie de la jouer. Après, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. C’est en groupe qu’on sera meilleurs. On n’a jamais été très bons quand on a joué individuellement, commente pour Midi-Olympique le Clermontois Arthur Iturria, qui sera aligné en deuxième ligne. Et puis, il ne faudrait surtout pas prendre de haut l’Italie, car on n’est personne. On n’a rien fait, rien prouvé en équipe. On est au huitième rang mondial, à notre place."