Vahaamahina annonce sa retraite internationale

Au lendemain de son violent coup de coude sur Aaron Wainwright, sanctionné d’un carton rouge qui a plombé le XV de France face au Pays de Galles (20-19), dimanche en quarts de finale de la Coupe du monde 2019, Sébastien Vahaamahina annonce dans un communiqué transmis à Rugbyrama qu’il ne rejouera plus en bleu.

"Aujourd'hui, je me dois d'assumer mes actes et éventuellement d'essayer d'y apporter quelques explications, si tant est que cela soit possible..., indique ainsi le deuxième ligne clermontois, qui reconnaît que "tout s'est probablement mélangé dans [sa] tête" et qu’il a "perdu le contrôle" sur cette action en début de seconde période.

"Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé mais il n'en demeure pas moins que j'en suis responsable. Seul et unique responsable, ajoute le joueur de 28 ans. C'est dur, très dur pour moi aujourd'hui d'autant plus que, comme je l'avais prévu depuis plusieurs mois, il s'agissait de mon dernier match avec le XV de France."