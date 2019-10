Une 4e finale record pour le XV de la Rose

Victorieuse sans la moindre contestation possible de l'ogre néo-zélandais (19-7) ce samedi, à Yokohama, à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe du monde au Japon, l'équipe d'Angleterre disputera dimanche prochain, à Tokyo, une 4e finale dans la compétition. Ce sera face au vainqueur de l'autre chose de ce dernier carré entre l'Afrique du Sud et le pays de Galles dimanche (10h).

4 - @EnglandRugby have reached the @rugbyworldcup final for the fourth time in their history, no side has reached that stage more often (level with New Zealand and Australia). Showpiece.#RWC2019 #ENGvNZL pic.twitter.com/dBznhwFwvx