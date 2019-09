Un Mondial inédit... et sous la menace

Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Score final : 0-0. Vous n’y croyez pas ? Et pourtant, le choc des chocs de la phase de poules de cette Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) pourrait dans l’absolu accoucher d’un tel résultat… Qu’on se rassure, aucun typhon n’est a priori annoncé par les prévisionnistes sur Yokohama et son stade, théâtre de cette opposition majuscule entre All Blacks et Springboks samedi (11h45, h.f.).

Mais la menace météo existe bel et bien à l’heure du coup d’envoi de ce Mondial nippon, premier du genre en Asie, soumis au risque des tempêtes tropicales, qui peuvent sévir à cette période de l’année dans cette partie du globe. Les joueurs du XV de France peuvent en témoigner, après que l’atterrissage de leur vol pour rallier le Japon a failli être retardé par un cyclone, dont les vents, mesurés à plus de 150 km/h, et les pluies diluviennes dans la nuit qui a suivi leur installation, ont provoqué d’énormes dégâts, dont des coupures de courant pour plus d’un demi-million de foyers, des perturbations dans les transports, mais aussi deux morts et des dizaines de blessés.

Ce cyclone tropical, dénommé Faxai, était ainsi la quinzième tempête tropicale de l’année au Japon. Le risque naturel est une donnée essentielle de la vie locale. Et il n’y a donc aucune raison que le tournoi, qui va s’ouvrir vendredi, n’intègre pas ce risque. Or, le règlement de World Rugby est formel en cas de force majeur : "Si un match de groupe ne peut commencer le jour prévu, ledit match ne sera pas reporté au lendemain et sera considéré comme annulé. Dans ce cas, le résultat du match sera déclaré nul et les équipes se verront octroyer chacune deux points et aucun score ne sera enregistré." On n’ose imaginer pareil scénario et ses conséquences sur l’équité de la compétition. En revanche, la phase finale serait plus épargnée, puisque "si un match par élimination directe ne peut commencer le jour de match prévu, ledit match sera considéré reporté et reprogrammé pour être disputé dans les deux jours suivants ou une plus longue période." On croise les doigts…