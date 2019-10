Un Mondial de rugby déjà faussé ?

Des typhons qui frappent l’archipel japonais à cette période de l’année, c’est tout sauf une surprise. Les instances du rugby international étaient prévenues, mais World Rugby est bien obligé aujourd’hui de se rendre à l’évidence : la neuvième édition de la Coupe du monde, impactée par le super-typhon Hagibis, qui va frapper ce week-end la région de Tokyo, vire au mauvais plan avec déjà deux rencontres de premier plan annulées, des qualifications actées sur tapis vert, et donc une compétition d’ores et déjà faussée, mais aussi des milliers de supporters frustrés.

Le typhon #Hagibis impose l’annulation d’Angleterre-France. En route vers Oita. Au delà du sport espérons des conséquences les moins importantes possibles pour le Japon. À nos supporters, respectez les consignes et soyez assurés de notre total soutien. @FranceRugby pic.twitter.com/2vvfo5rojK — Serge Simon (@DrSergeSIMON) October 10, 2019

On imagine bien volontiers, comme l’affirme Alan Gilpin, directeur du tournoi, que "la décision d’annuler les matches n’a pas été prise à la légère." Mais c’est bien la crédibilité de ce Mondial nippon qui se retrouve entamée… Car si le "crunch", plus grosse affiche de ce premier tour sur le papier avec le choc entre les All Blacks et les Springboks, n’avait pour enjeu que la première place de la Poule C entre deux équipes déjà qualifiées, dont les positions se retrouvent figées, c’est bien l’équité qui est remise en cause, puisque les Bleus auront ainsi deux semaines pour préparer leur quart de finale contre une seule semaine pour leur très probable adversaire gallois, dont la rencontre face à l’Uruguay est programmée dimanche, à Kumamoto (10h15).

"Le Japon ? La bonne décision"

Les Bleus ont d’ailleurs, dès l’officialisation de la décision, pris ce jeudi la direction d’Oïta, où ils disputeront ce quart de finale le dimanche 20 octobre. "La Fédération française prend acte de la décision de World Rugby", a déclaré Serge Simon, se contentant de lire le communiqué de la FFR, qui "appelle tous ses supporters à suivre les consignes des autorités locales ou l'ambassade de France et s'associe pleinement à leur déception". World Rugby a assuré que l’ensemble des billets concernés seront remboursés. Mais la plupart de ces supporters ont déboursé jusqu’à 7 000€ pour assister à l’ensemble des matches de ce premier tour…

Mais on parle ici d’un typhon sans précédent en 2019 et au potentiel hautement destructeur, puisqu’il possède une taille deux fois et demi supérieure au typhon Faxai qui plus tôt cette année avait causé 443 millions de dollars de dégâts et provoqué la mort de trois personnes.

La sécurité est dans un tel contexte une priorité. Pour autant, n’a-t-on pas trop minimisé ce risque en amont et World Rugby porte aujourd’hui la responsabilité de promouvoir une compétition qui, aux yeux de bien des observateurs, se couvre de ridicule. Que dire de l’Italie de Sergio Parisse (*) qui, si elle n’avait que très peu de chances de créer l’exploit contre les Blacks, est invitée à plier bagages et à rentrer chez elle sans la possibilité de jouer sa qualification jusqu’au bout.

Pour Alan Gilpin, cité par BBC Sport, il n’y a "pas de regrets" d’avoir apporté le tournoi au Japon durant la saison des typhons. "Ce que nous avons vu au cours des trois dernières semaines confirme à tous les égards la bonne décision d’être ici au Japon. Cela a été un tournoi incroyable sur et hors du terrain et nous avons toujours su qu’il y aurait des risques, assume-t-il. Il est rare qu’un typhon de cette ampleur cause cet impact si tard dans la saison."

Typhoon #15 Faxai caused $443 million worth of damage earlier this year and 3 deaths. Typhoon #19 Hagibis is two and a half times the size. It’s pretty unprecedented for this time of year. #SafetyFirst pic.twitter.com/UpQ2epAhAJ — Paul Grayson Rugby (@paulgrayson10) October 10, 2019

(*) A 36 ans, Parisse, qui dispute sa dernière Coupe du monde, pourrait avoir été privé d’une 143e et ultime sélection.