Trop facile pour les All Blacks

Croiser les All Blacks en quart de finale de Coupe du monde peut vite tourner au cauchemar ! Les Français en savent quelque chose... Ils étaient les victimes, en 2015, d'une véritable boucherie orchestrée par les Néo-Zélandais en sortie de poule à Cardiff (62-13). Un énorme traumatisme pour le rugby tricolore, toujours pas cicatrisé depuis.

Quatre ans plus tard au Japon, c'est l'Irlande qui s'est retrouvée sur le chemin des champions du monde, au même stade ce samedi. A la sortie, le tarif est un peu moins sévère mais l'issue toujours implacable (46-14). Le XV du Trèfle ne parvient toujours pas à franchir ce cap des quarts de finale. Jamais les Verts n'ont disputé le dernier carré d'un Mondial.

7 essais à 2

Samedi à Tokyo, les espoirs irlandais n'ont pas duré. Inspiré, le demi de mêlée Aaron Smith a concrétisé assez rapidement la nette domination des Blacks en inscrivant les deux premiers essais (14e et 20e). L'arrière Beauden Barrett, roi dans le jeu aérien, a corsé l'addition (32e) pour rejoindre les vestiaires sur un cinglant 22-0. Une Nouvelle-Zélande largement en tête et encore capable d'accélérer pour enfoncer le clou par Codie Taylor (48e) et Matt Todd (34-0, 61e).

Le Trèfle a réagi bien tardivement avec un essai de Robbie Henshaw (69e), et un autre de pénalité (76e), auxquels ont encore répondu George Bridge (73e) et Jordie Barrett (80e) pour un total de sept essais des champions du monde en titre. La place de finaliste se jouera samedi prochain face au XV de la Rose lors d'un duel particulièrement attendu. Presque une finale avant l'heure.