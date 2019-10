Tonga: Deux changements pour défier les Bleus

Après deux défaites déjà concédées contre l'Angleterre (35-3) puis face à l'Argentine (28-12), les Tonga défieront dimanche, à Kumamoto (9h45), un XV de France qui avait subi la loi des joueurs du Pacifique lors du Mondial 2011.

Une défaite lors du dernier match de poules, qui n'avait pas empêché les Bleus de rallier la finale de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Huit ans plus tard, et les joueurs de Toutai Kefu se verraient bien rééditer l'exploit.

Pour ce rendez-vous, le quinze de départ tongien enregistre seulement 2 changements par rapport à l'équipe qui avait débuté contre les Pumas : le Racingman Ben Tameifuna et ses 140kg, après deux titularisations de rang, cèdent la place au poste de pilier droit à Ma'afu Fia, tandis que l'ailier Cooper Vuna récolte les fruits de sa belle entrée en jeu contre les Argentins.

The team to face @FranceRugby has been named! #teamtonga pic.twitter.com/zzrkVxjprs