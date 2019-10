Serin et Ntamack à la barre !

Trois matches, trois charnières. Pour le début de Coupe du monde, Jacques Brunel et son staff misent sur la notion de groupe. La solide prestation face à l’Argentine, surtout en première période il faut bien le reconnaître, a laissé place à deux matches en enfilade face aux Etats-Unis puis contre les Tonga. Avec 12 changements et un succès certes bonifié mais pas très rassurant devant les Eagles plus tard (33-9), il reste donc le duel face à des Tongiens qui avaient fait des misères aux Bleus en 2015.

Et cette fois, il y aura 11 rotations par rapport au duel contre les USA. Une annonce tronquée puisque si Jacques Brunel a confirmé son XV de départ, il n’annoncera l’identité des remplaçants que vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match. Parmi les heureux qui auront le droit de doubler, on retrouve Camille Chat, Paul Gabrillagues, Sofiane Guitoune, et Alivereti Raka. Pas de trace donc de Le Roux en 2e ligne, remplacé par Vahaamahina, alors qu’il avait été excellent ni de Camille Lopez par qui la lumière était venue en première période.

De fait, c’est une troisième charnière qui va débuter. Romain Ntamack avait aussi été à son avantage face aux Pumas à l’ouverture, on peut donc le voir comme une rotation annoncée et pas une sanction. Le Toulousain sera cette fois associé à Baptiste Serin qui avait réalisé une belle entrée contre les Etats-Unis, pas seulement parce qu’il a inscrit l’essai du bonus. Il remplace un Machenaud moins à son avantage mais également un Dupont qui avait joué face aux Pumas.

Il reste à connaître l’identité du banc. Vu son importance face aux Etats-Unis, Brunel va soigneusement effectuer ses choix.