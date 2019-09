Victime d’une blessure à la cheville face à l’Angleterre jeudi, le pilier américain David Ainu'u est forfait pour le reste du Mondial japonais, nous apprend ce samedi matin la Fédération américaine de rugby.

Le jeune joueur du Stade Toulousain, 19 ans, est remplacé dans le groupe des Etats-Unis par Chance Wenglewski, qui lui évolue au pays, à Atlanta.

INJURY UPDATE | USA prop @DavidAinuu will fly home to continue his recovery with Chance Wenglewski joining the team at #RWC2019.



MORE » https://t.co/boDzKH0lHO#EaglesUnited pic.twitter.com/LedDakmUln