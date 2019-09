Ramos:  "Dix jours sans match, c’est long" 

Après la belle victoire du XV de France face à l’Argentine (23-21), le XV de France attend avec impatience le 2 octobre et la rencontre face au Tonga, avant d’affronter quatre jours plus tard les Etats-Unis. Le joueur du Stade toulousain insiste, dans une interview accordée au Midi Libre, sur la longue période qui attend les joueurs avant le match face aux Tongiens.

"Dix jours sans match, c’est long. Je ne sais pas trop comment ça va être géré... Je pense qu’on va avoir deux jours d’entraînement puis un jour de repos, et ainsi de suite, pour couper un peu aussi. On va repartir assez fort à l’entraînement mardi et mercredi, avec beaucoup d’intensité pour conserver le rythme et ne pas perdre notre condition physique. Après, ce n’est pas mal d’avoir dix jours pour préparer ce bloc de deux matches."

Avant de déclarer à propos du match contre les USA, le 6 octobre : "Deux fois 80 minutes ? Ça me paraît compliqué. Peut-être que certains seront tenus de le faire, s’il y a des blessés lors du premier match… Je l’avais fait en moins de 20 ans".