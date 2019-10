Page noire pour la presse néo-zélandaise

La première défaite des All Blacks en Coupe du monde depuis 2007, subie samedi en demi-finale face à l'Angleterre, est un triste jour pour le sport néo-zélandais.

Confirmation avec la Une du New Zealand Herald qui a opté une pleine page noire, et un simple message: "Les All Blacks sont éliminés de la Coupe du monde. Si vous voulez en savoir plus, allez dans les pages sport."