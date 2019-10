Ntamack père dément ses attaques contre Bastareaud

Emile Ntamack, papa de Romain, l’ouvreur des Bleus de Brunel qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Japon, avant même le choc contre l’Angleterre samedi, à Yokohama (10h15), se retrouve au cœur d’une polémique, initiée par le Daily Mail, tabloïd anglais, qui aurait publié ce lundi une interview de « Milou »... réalisée il y a deux mois. Et dans laquelle il s’en serait pris violemment à Mathieu Bastareaud, dont le style tout en puissance aurait contribué à brouiller les repères et l'identité du XV de France.

"En 2009, il a commencé à grossir. Je lui ai alors dit : « Mathieu, tu as trois mois pour perdre quatre kilos. C'est ton challenge pour rester en équipe de France. » Facile. Il est revenu avec deux kilos de plus. Il joue centre, une position où il doit faire office de transition entre l'ouvreur et les ailiers. Pour moi, juste avoir de la puissance n'est pas suffisant. Tu peux survivre en Top 14, bien sûr, mais au niveau international ce n'est pas possible." Et de surenchérir : "Il a été nommé capitaine de l'équipe de France. Je ne veux pas attaquer le joueur, mais je parle de symbole. Bastareaud, capitaine de l'équipe de France ? C'est ça ton rugby ? Ta philosophie ? Avant, il y avait Serge Blanco, Philippe Sella, Saint-André, Dominici, Ntamack, ça c’était des symboles. Est-ce que Bastareaud est un symbole du jeu auquel tu joues avec tes enfants ? Je ne crois pas."

Sur Twitter, l’ancien trois-quarts dément : "Mes propos ont été déformés", assure-t-il, ajoutant que Bastareaud avait "apporté beaucoup à l’équipe de France pendant toutes ses sélections."