Ntamack: "Je ne sais pas si je suis un symbole"

Romain Ntamack (20 ans, 10 sélections), après avoir ouvert la Coupe du monde au Japon sur une victoire en tant qu'ouvreur titulaire du XV de France face à l'Argentine (23-21), composera dimanche, à Kumamoto (9h45), une nouvelle charnière avec Baptiste Serin, récompensé de sa bonne entrée en jeu contre les Etats-Unis (33-9). Ce sera la 16e association différente depuis la Coupe du Monde 2015 (soit 43 matches) !

Et pourtant, le jeune Toulousain continue d'afficher une sérénité à toute épreuve, comme lorsqu'on le désigne en tant que symbole de la nouvelle génération, celle des champions du monde U20 : "Je ne sais pas si je suis un symbole… On n’est les porte-parole de personne, surtout pas de la génération qui arrive. On vit notre moment. Certes on est jeune et on débute, mais on le vit comme les anciens qui vont arrêter bientôt. On n’a aucune pression à se mettre par rapport à la génération qui arrive", a expliqué le fils de 'Milou', cité par sport24.lefigaro.fr.