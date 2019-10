Ntamack en lice pour le titre de révélation de l'année

Voilà qui apaisera peut-être quelque peu la déception consécutive à l'élimination des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde au Japon : Romain Ntamack (20 ans, 12 sélections) est l'un des 3 joueurs nommés pour le titre de révélation de l'année.

Une distinction qui sera remise dimanche par World Rugby au lendemain de la finale de ce Mondial nippon entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. L'ailier anglais Joe Cokanasiga (21 ans) et le demi de mêlée sud-africain Herschel Jantjies (23 ans) seront les 2 autres prétendants à ce trophée créé en 2015 et qui a consacré successivement les All Blacks Nehe Milner-Skudder (2015) et Rieko Ioane (2017), l'Anglais Maro Itoje (2016) et le Springbok Aphiwe Dyantyi (2018). Un titre auquel ce dernier est le seul à ne pas avoir fait honneur en étant depuis contrôlé positif.

Ntamack pourrait trouver là la conclusion méritée d'une année 2019 qui l'aura vu devenir international français durant le Tournoi des 6 Nations, être sacré champion de France avec le Stade Toulousain et disputer donc une première Coupe du monde en tant qu'ouvreur titulaire des Bleus.